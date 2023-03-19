Капризов рассказал, какие навыки хотел бы перенять у одноклубников из «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов поделился, какие навыки хотел бы перенять у своих одноклубников.

«Вероятно, умение Цуккарелло раздавать передачи. У Хартмана иногда бывает хороший бросок», — приводит слова Капризова The Athletic.

Капризов досрочно закончил матч с «Виннипег Джетс» (4:2) в НХЛ. Россиянин получил травму нижней части тела. Он является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, на его счету 39 голов и 35 передач в 65 матчах регулярного чемпионата. Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» пропустил уже три встречи регулярного чемпионата.

Ранее тренер «Миннесоты» после вопроса о травме Капризова пошутил, что игрок никому не нужен.