Тренер «Миннесоты» после вопроса о травме Капризова пошутил, что он никому не нужен

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон в шутливой форме ответил на вопрос о травме российского нападающего команды Кирилла Капризова.

«Капризов? Да кому он нужен, не так ли?» — приводит слова Эвасона журналист Джо Смит в социальных сетях.

Капризов досрочно закончил матч с «Виннипег Джетс» (4:2) в НХЛ. Россиянин получил травму нижней части тела. Он является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, на его счету 39 голов и 35 передач в 65 матчах регулярного чемпионата.

Без россиянина «Миннесота» одержала две победы, ещё одна игра была проиграна.

Ранее сообщалось, что Эвасон назвал Капризова самой смелой суперзвездой.