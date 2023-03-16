Тренер «Миннесоты» после вопроса о травме Капризова пошутил, что он никому не нужен
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- © Stacy Bengs
«Капризов? Да кому он нужен, не так ли?» — приводит слова Эвасона журналист Джо Смит в социальных сетях.
Капризов досрочно закончил матч с «Виннипег Джетс» (4:2) в НХЛ. Россиянин получил травму нижней части тела. Он является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, на его счету 39 голов и 35 передач в 65 матчах регулярного чемпионата.
Без россиянина «Миннесота» одержала две победы, ещё одна игра была проиграна.
Ранее сообщалось, что Эвасон назвал Капризова самой смелой суперзвездой.