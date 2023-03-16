Узнать больше

Тренер «Миннесоты» после вопроса о травме Капризова пошутил, что он никому не нужен

Короткая ссылка
Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон в шутливой форме ответил на вопрос о травме российского нападающего команды Кирилла Капризова.
Тренер «Миннесоты» после вопроса о травме Капризова пошутил, что он никому не нужен
  • AP
  • © Stacy Bengs

«Капризов? Да кому он нужен, не так ли?» — приводит слова Эвасона журналист Джо Смит в социальных сетях.

Капризов досрочно закончил матч с «Виннипег Джетс» (4:2) в НХЛ. Россиянин получил травму нижней части тела. Он является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, на его счету 39 голов и 35 передач в 65 матчах регулярного чемпионата.

Без россиянина «Миннесота» одержала две победы, ещё одна игра была проиграна.

Ранее сообщалось, что Эвасон назвал Капризова самой смелой суперзвездой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить