Тренер «Миннесоты»: Капризов — самая смелая суперзвезда, какую вы когда-либо видели

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон высказался о российском нападающем команды Кирилле Капризове.

«Капризов очень решительный, не ныряет, не падает, не делает чего-то подобного. Он не падает на лёд просто так. Он пытается сделать всё возможное, чтобы оставаться на ногах. Кирилл — самая смелая суперзвезда, какую вы когда-либо видели», — цитирует тренера The Athletic.

Капризов досрочно закончил матч с «Виннипег Джетс» (4:2). Россиянин получил травму нижней части тела. Он является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, на его счету 39 голов и 35 передач в 65 матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Капризов пропустит до одного месяца из-за травмы.