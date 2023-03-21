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Французский хоккеист «Автомобилиста» рассказал о давлении на легионеров в России

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Французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста высказался об игре в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Французский хоккеист «Автомобилиста» рассказал о давлении на легионеров в России
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Давление? Здесь его больше. Легионерам в лиге тяжело. Они редко остаются на много лет. Всегда есть постоянное давление. Российским игрокам в этом смысле легче, его меньше», — сказал Да Коста в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».

Да Коста выступает в России с 2014 года. Он играл также за ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс». За «Автомобилист» форвард играет с сезона-2021/22. В текущем сезоне француз провёл семь игр и набрал 7 очков (1 + 6).

Ранее директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что главный тренер команды Николай Заварухин продолжит работу в своей должности.

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