Три очка Хайруллина и 48 спасений Серебрякова: как СКА разгромил «Торпедо», а «Адмирал» сенсационно обыграл «Ак Барс»

СКА в гостях крупно обыграл «Торпедо» и одержал третью победу подряд в полуфинале Западной конференции. Подопечные Романа Ротенберга действовали вторым номером, но сумели воспользоваться своими моментами и четырежды застать врасплох Ивана Кульбакова. Дмитрий Николаев отразил 38 бросков и оформил «сухарь», а Марат Хайруллин записал на свой счёт три очка и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров петербуржцев в плей-офф КХЛ. В свою очередь, «Адмирал» в овертайме сломил сопротивление «Ак Барса» и сократил отставание в серии. Главным героем встречи стал голкипер владивостокцев Никита Серебряков, совершивший 48 спасений.

Дуэль Серебрякова и Билялова

В преддверии старта плей-офф мало кто ожидал, что во втором раунде «Ак Барсу» предстоит сражаться не с «Салавтом Юлаевым», а с «Адмиралом». На старте розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Леонида Тамбиева сотворили сенсацию и выбили из борьбы вторую команду Востока, а в выездных матчах серии дали настоящий бой лидеру конференции. В обоих владивостокцы уступили лишь с минимальной разницей в счёте, а на домашней арене были готовы вновь удивить.

Перед началом встречи мало кто сомневался в победе номинального фаворита. Коэффициент на успех гостей составлял 1,93, в то время как на триумф хозяев — аж 4,09. И хотя «Ак Барс» вновь был активнее на старте, не доминировал на льду, как двое суток назад. Более того, моменты у «Адмирала» были не хуже. Чего стоит только выход три в два, завершившийся не лучшим броском Евгения Грачёва, или попадание Александра Горшкова в маску Тимуру Билялову.

«Ак Барс» проснулся после перерыва и вновь взвинтил темп. И у Никиты Серебрякова сразу стало гораздо больше работы. Только за второй отрезок он был вынужден 17 раз вступать в игру, а временами — творить чудеса в рамке, чтобы оставить свои ворота в неприкосновенности, например когда за несколько секунд помешал отличиться сначала Станиславу Галиеву, а затем и Александру Радулову, атаковавшему в упор.

Примечательно, что последний эпизод возник в тот момент, когда двойной малый штраф отбывал Даниил Гутик. И это было лишь одним из восьми проявлений несдержанности со стороны соперников. И «Адмирал», и «Ак Барс» грешили удалениями на протяжении всего противостояния, но воспользоваться своими шансами так и не смогли. От владивостокцев этого можно было ожидать. В плей-офф их процент реализации большинства составляет всего 11,5% (хуже только у «Металлурга»). Однако такая расточительность казанцев удивила, учитывая, что по этому показателю они входят в топ-6 Кубка Гагарина (25,6%).

Тем не менее регулярные посещения гостями скамейки штрафников помогли хозяевам вдвое перебросать их в третьем периоде (21:10). Однако до овертайма их дотянул всё тот же Серебряков. Казалось, ничто не сможет помешать забить вырвавшемуся на рандеву с голкипером Артёму Лукоянову, но Никита и тут совершил невероятное спасение и оставил «Адмирал» в игре. В итоге он совершил аж 48 сейвов и записал на свой счёт первый «сухарь» в нынешнем плей-офф.

В отличие от него Билялов не сумел отстоять на ноль, хотя и выступил великолепно. А в третьем периоде и вовсе исполнил одно из красивейших спасений турнира. Вратарь отвёл одну угрозу, после чего растянулся в шпагате и остановил шайбу на ленточке, а потом ещё и заблокировал несколько попыток добивания. Правда, внимание болельщиков на себя забрал главный арбитр, запрыгнувший на ворота в попытке определить, не удалось ли хоккеистам «Адмирала» оформить гол.

Дрогнул Билялов лишь на исходе 14-й минуты дополнительного периода. Не сказать, чтобы бросок Евгения Лисовца был неберущимся, но трафик перед створом лишил голкипера «Ак Барса» возможности вовремя среагировать. Белорус поразил ближний угол и принёс «Адмиралу» важнейшую победу. Подопечные Тамбиева сократили отставание в серии с «Ак Барсом» и укрепились в статусе главного открытия плей-офф.

Невезение «Торпедо»

Непростое испытание предстояло и подопечным Романа Ротенберга. Как и казанцы, они дважды взяли верх дома, но о тотальном доминировании петербуржцев речи не шло. Оба матча получились очень равными и завершились с минимальной разницей в счёте. Причём в первом СКА сумел дожать «Торпедо» лишь в овертайме, где цели достиг единственный «выстрел» Дмитрия Яшкина. Для сравнения, нижегородцы шесть раз заставляли вступать в игру Дмитрия Николаева, но 23-летний голкипер выстоял.

Уверенно вратарь начал и первую выездную встречу в рамках полуфинала Западной конференции. За первые минуты нижегородцы несколько раз беспокоили Николаева, но тот стоял стеной. И со временем его уверенность передалась и партнёрам. Петербуржцы перехватили инициативу и ударно провели вторую часть периода, благодаря чему не только превзошли оппонентов по попаданиям в створ (9:8), но и дважды застали врасплох Ивана Кульбакова. Причём в обоих случаях защитники не оказали ему должной поддержки. Сначала позволили СКА организовать молниеносную контратаку, завершившуюся точным броском Марата Хайруллина в «домик», а затем проспали рывок на пятак Дамира Жафярова. Даниил Бокун лишь наблюдал со стороны, как форвард расстреливает полупустые ворота и закрепляет преимущество гостей.

«Автозаводцам» было нечего терять. И после перерыва они до максимума взвинтили темп матча, который и до этого был отнюдь не низким. И армейцы всё чаще стали не успевать за их стремительными прорывами. Уже на 21-й секунде на скамейку штрафников за удар клюшкой отправился Эмиль Галимов, а спустя четыре минуты за такое же нарушение был удалён Николай Прохоркин. Причём дважды в роли пострадавшего выступил Николай Коваленко — один из самых активных хоккеистов в составе хозяев.

Очередной шанс реализовать численное превосходство подопечные Игоря Ларионова получили в середине периода, когда правила нарушил Андрей Педан. Но на этот раз всё завершилось для них ещё большим разочарованием. «Торпедо» не только не смогло сократить отставание, но и позволило СКА забить в меньшинстве. На этот раз Коваленко отличился со знаком минус — сорвал щелчок в касание и помог соперникам организовать резкий контрвыпад, завершившийся импровизированным буллитом. Александр Никишин качнул Кульбакова и вновь швырнул шайбу между ног вратарю. При этом ассистировал ему Хайруллин.

Третий пропущенный гол надломил «Торпедо». Да, подопечные Ларионова по инерции продолжали наступать, но прежнего рвения уже не было. Хотя Николаеву по-прежнему приходилось непросто. Он неоднократно был вынужден спасать свой коллектив, благо у него это получалось. Временами Дмитрий творил что-то невероятное в рамке и выручал своих партнёров в безвыходных ситуациях. Уже на второй минуте он лёжа помешал забить Кириллу Воронину, а затем спас и в эпизоде с подставлением Артёма Михеева.

В итоге заставить фортуну повернуться к себе лицом нижегородцы так и не сумели. Возродить интригу им не помогли даже три удаления СКА в заключительном отрезке, ни одно из которых так и не было реализовано. Николаев отметился 38 сейвами и заслужил звание одного из главных героев противостояния, а эффектную точку в нём поставил Хайруллин. Форвард поразил уже пустые ворота «Торпедо» и обошёл Никиту Гусева в списке лучших бомбардиров петербуржцев в плей-офф (5 + 6).