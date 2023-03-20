Шестёркин — первая звезда игровой недели в НХЛ по версии The Hockey News

Портал The Hockey News назвал российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина лучшим игроком недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«С пятью победами в последних шести играх «Рейнджерс» в ударе, и суперзвёздный вратарь Шестёркин является одним из ключевых факторов, стоящих за этим. На неделе Шестёркин одержал три победы в трёх матчах с 94,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,67, с одним сухим матчем и одной голевой передачей», — говорится в статье.

В последних двух играх «Нью-Йорк» одержал победы с общим счётом 13:0.

Ранее сообщалось, что Шестёркин признан третьей звездой дня в НХЛ.