Билялетдинов — о поражении от «Адмирала»: один бросок решил исход матча

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды от «Адмирала» в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Игра не была простой ни для нас, ни для соперника. Видите, случай такой — один бросок решил исход матча. Да, мы не использовали свой шанс в большинстве. Но и соперник играл здорово, они достаточно хорошо оборонялись и не дали нам возможность забить», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба клуба.

Встреча во Владивостоке завершилась со счётом 1:0.

В составе «Адмирала» в овертайме шайбу забросил Евгений Лисовец.

Четвёртая игра серии пройдёт 22 марта во Владивостоке. Счёт в серии — 2-1.

Ранее ЦСКА одержал вторую победу в серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом».