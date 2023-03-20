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Билялетдинов — о поражении от «Адмирала»: один бросок решил исход матча

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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды от «Адмирала» в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ.
Билялетдинов — о поражении от «Адмирала»: один бросок решил исход матча
  • РИА Новости

«Игра не была простой ни для нас, ни для соперника. Видите, случай такой — один бросок решил исход матча. Да, мы не использовали свой шанс в большинстве. Но и соперник играл здорово, они достаточно хорошо оборонялись и не дали нам возможность забить», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба клуба.

Встреча во Владивостоке завершилась со счётом 1:0.

В составе «Адмирала» в овертайме шайбу забросил Евгений Лисовец.

Четвёртая игра серии пройдёт 22 марта во Владивостоке. Счёт в серии — 2-1.

Ранее ЦСКА одержал вторую победу в серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом».

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