Билялетдинов — о поражении от «Адмирала»: один бросок решил исход матча
- РИА Новости
«Игра не была простой ни для нас, ни для соперника. Видите, случай такой — один бросок решил исход матча. Да, мы не использовали свой шанс в большинстве. Но и соперник играл здорово, они достаточно хорошо оборонялись и не дали нам возможность забить», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба клуба.
Встреча во Владивостоке завершилась со счётом 1:0.
В составе «Адмирала» в овертайме шайбу забросил Евгений Лисовец.
Четвёртая игра серии пройдёт 22 марта во Владивостоке. Счёт в серии — 2-1.
Ранее ЦСКА одержал вторую победу в серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом».