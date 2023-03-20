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Кузнецов пропустит несколько дней из-за повреждения верхней части тела

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Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пропустит несколько дней из-за травмы верхней части тела.
Кузнецов пропустит несколько дней из-за повреждения верхней части тела
  • Gettyimages.ru

Об этом в социальных сетях сообщил журналист Том Гулитти.

Он отметил, что россиянин не участвовал в тренировке команды в понедельник.

Кузнецов травмировался в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой». Он попал под силовой приём защитника Мэтью Дамбы.

В текущем сезоне Кузнецов в 70 играх набрал 51 (12 + 39) очко.

Ранее Александр Овечкин высказался о поражении своей команды от «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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