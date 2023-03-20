Кузнецов пропустит несколько дней из-за повреждения верхней части тела
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Об этом в социальных сетях сообщил журналист Том Гулитти.
Он отметил, что россиянин не участвовал в тренировке команды в понедельник.
Кузнецов травмировался в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой». Он попал под силовой приём защитника Мэтью Дамбы.
В текущем сезоне Кузнецов в 70 играх набрал 51 (12 + 39) очко.
Ранее Александр Овечкин высказался о поражении своей команды от «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).