Ротенберг: отсутствие капитана повлияло на СКА в матче с «Торпедо»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о результате третьего матча 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским «Торпедо».

«Конечно, всё это влияет. В то же время каждый наш хоккеист обязан выходить на новый уровень, когда капитан не играет. Ждём Яшкина в следующем матче. Это плей-офф. Больше ничего не буду комментировать», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

Игра в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный» завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Ротенберга.

Шайбы забросили Марат Хайруллин, оформивший дубль, Дамир Жафяров и Александр Никишин.

Счёт в серии до четырёх побед 3-0. Четвёртая игра состоится 22 марта в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что «Адмирал» обыграл «Ак Барс» в овертайме и сократил отставание в серии.