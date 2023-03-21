Ротенберг: отсутствие капитана повлияло на СКА в матче с «Торпедо»
«Конечно, всё это влияет. В то же время каждый наш хоккеист обязан выходить на новый уровень, когда капитан не играет. Ждём Яшкина в следующем матче. Это плей-офф. Больше ничего не буду комментировать», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.
Игра в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный» завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Ротенберга.
Шайбы забросили Марат Хайруллин, оформивший дубль, Дамир Жафяров и Александр Никишин.
Счёт в серии до четырёх побед 3-0. Четвёртая игра состоится 22 марта в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что «Адмирал» обыграл «Ак Барс» в овертайме и сократил отставание в серии.