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Защитник «Авангарда» Шарипзянов госпитализирован после матча с «Металлургом»

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Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин сообщил о госпитализации защитника омского клуба Дамира Шарипзянова.
Защитник «Авангарда» Шарипзянов госпитализирован после матча с «Металлургом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В данный момент он в больнице, пока нет другой информации», — цитирует Хабибулина ТАСС.

Шарипзянов получил травму во время четвёртого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Металлургом» (4:1). Омский клуб выиграл серию до четырёх побед (4-0).

Следующим соперником «Авангарда» станет победитель противостояния между казанским «Ак Барсом» и владивостокским «Адмиралом» (3-1).

Ранее сообщалось, что хоккейное «Торпедо» сохранит весь тренерский штаб на следующий сезон.

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