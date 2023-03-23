Защитник «Авангарда» Шарипзянов госпитализирован после матча с «Металлургом»

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин сообщил о госпитализации защитника омского клуба Дамира Шарипзянова.

«В данный момент он в больнице, пока нет другой информации», — цитирует Хабибулина ТАСС.

Шарипзянов получил травму во время четвёртого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Металлургом» (4:1). Омский клуб выиграл серию до четырёх побед (4-0).

Следующим соперником «Авангарда» станет победитель противостояния между казанским «Ак Барсом» и владивостокским «Адмиралом» (3-1).

Ранее сообщалось, что хоккейное «Торпедо» сохранит весь тренерский штаб на следующий сезон.