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Хоккейное «Торпедо» сохранит весь тренерский штаб на следующий сезон

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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов заявил, что клуб сохранит весь тренерский штаб во главе с Игорем Ларионовым на следующий сезон.
Хоккейное «Торпедо» сохранит весь тренерский штаб на следующий сезон
  • РИА Новости

«В целом я доволен результатами сезона, мы играли неплохо, заняли четвёртое место на западе в регулярке, впервые за долгое время прошли первый раунд плей-офф.

Благодарен всему тренерскому штабу во главе с Игорем Николаевичем, без них эти результаты были бы невозможны. На следующий сезон тренерский штаб остаётся целиком», — приводит слова Харламова ТАСС.

ХК «Торпедо» проиграл все четыре матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина со СКА и вылетел с турнира.

В первом раунде команда выбила «Динамо», победив в серии до четырёх побед со счётом 4-2.

Ранее Ларионов обратился к болельщикам после поражения от СКА в КХЛ.

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