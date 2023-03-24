Дубль Буше и 24 сейва Рейдеборна: как «Авангард» выбил «Металлург» из Кубка Гагарина, а ЦСКА обыграл «Локомотив»

«Авангард» на выезде разгромил «Металлург» и пробился в полуфинал Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 4:1, а Рид Буше оформил дубль и продлил результативную серию до семи встреч. В свою очередь, ЦСКА взял реванш у «Локомотива» за поражение в предыдущем матче. На гол Александра Елесина гости ответили точными бросками Максима Мамина, Павла Карнаухова и Владислава Каменева, а Адам Рейдборн совершил 24 спасения.

Капитуляция «Металлурга»

За свою историю «Металлург» ни разу не проигрывал всухую серию в розыгрыше Кубка Гагарина. В шести случаях магнитогорцы уступали с крупным счётом, но всё же брали одну встречу и избегали унижения. Чтобы не допустить сокрушительного фиаско, подопечным Ильи Воробьёва было необходимо побеждать «Авангард» на своём льду. И хотя на старте серии магнитогорцы уступали омичам три раза подряд, букмекеры всё равно считали их фаворитами грядущего противостояния. Хотя объективных причин для этого было немного.

Оказавшись в крайне непростой ситуации, наставник «Магнитки» продолжил искать оптимальные сочетания звеньев. В основу вернулись Семён Кошелев и Андрей Чибисов, не принимавший участия в двух последних матчах с «Авангардом». Но эта рокировка не уберегла хозяев от быстрого пропущенного гола. Уже на 48-й секунде они откровенно провалилась в обороне и лишь наблюдали, как Сергей Толчинский забивает с пятака. Двое защитников переключились на ворвавшегося в зону Арсения Грицюка, но не смогли помешать ему исполнить шикарную подкидку, а Максим Карпов даже не попытался догнать форварда.

Таким образом, «Металлург» сам себе создал проблемы уже в самом дебюте, но на этом не остановился. На шестой минуте Алексей Маклюков заработал удаление и позволил выйти на лёд одной из самых эффективных спецбригад большинства нынешнего плей-офф (30,4% реализации). Но если Корбан Найт и компания не смогли воспользоваться своим шансом, то Брендану Лайпсику и его партнёрам это удалось. Звёздный канадец вывел на ударную позицию Григория Дронова, а тот неотразимо щёлкнул сходу, реализовав преимущество в два игрока: Виктор Сведберг получил две минуты штрафа за толчок клюшкой, а Антон Белов неаккуратно выбросил шайбу.

После этого выровнялась и сама игра. Команды поочерёдно забирали инициативу в свои руки и обменивались затяжными позиционными атаками. Но успеха они не приносили. Плюс ко всему, «ястребы» внезапно забыли, как разбираться с четырьмя оппонентами. Они не смогли наказать соперников за несдержанность Филиппа Майе и ушли на перерыв при равном счёте.

По ходу этой серии сложилась определённая тенденция, согласно которой «Металлург» ударно проводит второй период. В предыдущих встречах за этот отрезок они забили трижды и ни разу не пропустили. Но всё когда-то происходит впервые. Уже на девятой минуте магнитогорцы дрогнули, причём вновь ужасно сработали на своей трети площадки. Неудачная попытка прессинга привела к тому, что Найт беспрепятственно закатился за линию ворот, откуда сделал передачу на пятак. Сразу трое хоккеистов хозяев оказались отрезаны, а Эдди Паскуале ошибся на выходе и не смог помешать Риду Буше укрепиться в статусе лучшего бомбардира «Авангарда» в плей-офф (5 + 5).

Вновь отыграться и хотя бы не уступить во второй 20-минутке подопечным Воробьёва оказалось не под силу. Да, ближе к концу они завладели преимуществом и практически непрерывно находились в зоне противника, но сумели создать лишь пару неплохих эпизодов у ворот Василия Демченко. Ближе всех к успеху был Максим Карпов, невероятным образом не сумевший поразить пустой угол. Рикошет от клюшки соперника дезориентировал голкипера, но форвард не попал по шайбе.

А на седьмой минуте заключительного отрезка подопечные Михаила Кравеца практически сняли все вопросы о победителе. Защитники «Металлурга» вновь наблюдали исключительно за движением шайбы и абсолютно забыли о Буше. Тот открылся напротив створа и «расстрелял» Паскуале, продлив результативную серию до семи матчей. Как и Найт, который наряду с Владимиром Ткачёвым вновь выступил в роли ассистента.

У «Металлурга» же не нашлось лидера, способного завести коллектив и зарядить его на штурм. Лайпсик и Майе пытались что-то сделать, но без помощи партнёров выглядели беспомощно. Абсолютно «потухшими» смотрелись Денис Зернов и Николай Голдобин, так и не набравший ни одного очка в противостоянии с «Авангардом».

За три с половиной минуты до сирены Воробьёв пошёл ва-банк и снял вратаря, но даже в численном большинстве серьёзно нагрузить Демченко не удалось. И это при том, что в концовке «ястребы» потеряли Дамира Шарипзянова. Точку же поставил Алекс Бродхёрст, поразивший пустой створ (4:1). «Металлург» впервые в истории потерпел поражение в серии Кубка Гагарина со счётом 0:4, а «Авангард» одержал восьмую победу подряд и пробился в финал Восточной конференции.

Грустный праздник Никитина

В отличие от «Металлурга», «Локомотив» уже обезопасил себя от разгрома. Два дня назад ярославцы воспользовались ошибками Адама Рейдеборна и одержали крупную победу на своём льду, благодаря чему в приподнятом настроении подходили к очередной дуэли с ЦСКА. Лишь способствовал этому юбилей их главного тренера Игоря Никитина, отмечавшего 50-летие. Правда, в преддверии встречи наставник железнодорожников признавался, что в его день рождения подопечные ещё не добивались успеха.

И уже в начале матча стало ясно: прервать эту неудачную тенденцию будет крайне непросто. На седьмой минуте ЦСКА провёл массированную атаку, в ходе которой шайба транзитом через Михаила Григоренко досталась Максиму Мамину. С первой попытки он угодил в штангу, но со второй всё же добился желаемого и набрал очки в пятой игре подряд.

«Локомотиву» потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Подпортило хозяевам жизнь и удаление Павла Красковского, но они выстояли благодаря великолепному Даниилу Исаеву. Тот помешал забить Максиму Соркину и Сергею Плотникову, а также парировал мощнейший «выстрел» Никиты Нестерова от синей линии и тем самым вселил уверенность в партнёров. Те пошли вперёд и чуть было не восстановили паритет, но Максим Берёзкин не воспользовался великолепной возможностью. Форвард в абсолютном одиночестве получил пас в метре от створа и мог отправить шайбу в пустой угол, но попал аккурат в Рейдеборна.

После перерыва ЦСКА делал всё возможное, чтобы удержать победный результат. Гости закрылись и за первые десять минут лишь раз побеспокоили Исаева, но при этом и не дали серьёзно загрузить работой Рейдеборна. Швед продемонстрировал своё мастерство дважды, но в обоих случаях не сплоховал. Но хотя москвичам удалось до минимума снизить темп матча и сократить число опасных эпизодов, сохранить ворота в неприкосновенности не удалось. Как и два дня назад, Александр Елесин сокрушительным щелчком от синей линии застал врасплох голкипера. Правда, на этот раз его вины тут не было. Поспособствовал голу рикошет от черенка клюшки Соркина.

«Локомотив» не сбавил обороты и продолжал действовать первым номером, но взломать оборону ЦСКА не получалось. Более того, подопечные Сергея Фёдорова хоть и реже наведывались в зону соперника, атаковали гораздо острее. Чего только стоит дальний «выстрел» Фредрика Классона от синей линии, завершившийся попаданием в штангу. Однако ярославцы не обращали на это внимания, продолжая наращивать обороты, но в конечном счёте сами пострадали от чрезмерной заряженности на гол. Как и их коллеги из «Металлурга», они слишком увлеклись наступлением и пропустили разящий контрвыпад. Андрей Светлаков одним пасом оставил не у дел трёх оппонентов и вывел Павла Карнаухова на рандеву с Исаевым. Форвард эффектно разобрался с вратарём и вывел москвичей вперёд.

И хотя у «Локомотива» оставалось ещё 18 минут, отыграться они уже не смогли. В заключительном периоде железнодорожники в два раза больше владели шайбой, гораздо больше угрожали воротам Рейдеборна (12-5 по броскам), но так и не смогли огорчить шведа во второй раз. Зато в концовке позволили армейцам упрочить преимущество. Владислав Каменев забил в пустые и принёс своей команде третью победу в серии — 3:1.

При этом одним из главных героев встречи можно назвать Рейдеборна. После провала в предыдущем противостоянии многие эксперты сомневались, что Фёдоров вновь сделает на него ставку, однако швед выступил очень уверенно и отразил 24 броска (96% сейвов).