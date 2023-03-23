В Государственном историческом музее открылась выставка ЦСКА, посвящённая 100-летию клуба

23 марта в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Государственный исторический музей» открылась выставка Центрального спортивного клуба Армии, посвящённая 100-летнему юбилею клуба.

В торжественной церемонии открытия приняли участие специальный представитель Президента РФ, Председатель Попечительского Совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов, статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Николай Панков и директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственного исторического музея» Алексей Левыкин.

«По количеству завоёванных на Олимпийских играх и чемпионатах мира медалей ЦСКА опережает все другие спортивные общества России. Общество внесло и продолжает вносить огромный вклад в развитие спортивной истории нашей страны. Когда я был министром обороны с визитом в Канаде, когда я ехал на встречу с премьер-министром, в машине находился сотрудник службы безопасности Канады. Вы догадываетесь, о чем мы говорили, конечно о хоккее. Я никогда не забуду, как он закатил глаза и с придыханием отметил «Ооо, Третьяк! The Red Army club», — рассказал Сергей Иванов.

Николай Панков, в свою очередь, поблагодарил организаторов выставки, а также Исторический музей, и отметил, что выставка наглядно показывает «славную историю армейского клуба».

На выставке представлены столетние достижения ЦСКА. Есть также фотоматериалы и экспонаты — воплощение ретроспективы развития армейского спорта — выступления армейцев под разными эмблемами ОППВ (Опытно-показательная Всевобуча), ЦДКА (Центральный Дом Красной армии), ЦДСА (Центральный Дом Советской армии), ЦСК МО (Центральный спортивный клуб Министерства обороны) и ЦСКА (Центральный спортивный клуб Армии).

Центральный спортивный клуб Армии — одна из сильнейших спортивных организаций в мире со своей самобытной, богатой историей, где каждая страничка заполнена именами легендарных спортсменов, победителей и чемпионов. Вековая летопись ЦСКА является отражением всех глобальных изменений, происходивших в стране и Вооружённых Силах.

Официальным днём основания спортивного клуба армии считается 29 апреля 1923 года. В этот день прошел первый спортивный праздник — футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы. Москвичи впервые увидели команду с неизвестной прежде спортивной эмблемой ОППВ (Опытно-показательная военно-спортивная площадка Всевобуча). Она образовалась при Центральном управлении военной подготовки трудящихся на базе ещё дореволюционного Общества любителей лыжного спорта, располагалась в Сокольническом парке Москвы и стала первой центральной спортивной организацией Красной армии.

Выставка будет открыта для всех желающих в период с 24 марта по 20 апреля 2023 года, в соответствии с графиком работы музея.

Ранее сообщалось, что гол Фёдора Чалова позволил ЦСКА обыграть «Зенит» в матче РПЛ.