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Ларионов обратился к болельщикам после поражения от СКА в КХЛ

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Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов обратился к болельщикам после поражения от СКА в 1/4 финала Кубка Гагарина.

«От лица всех, кто здесь делал историю, скажу вам, болельщики, что без вас всего этого не было бы. Низкий поклон вам и ребятам, которые боролись до конца, чтобы дать вам удовольствие от игры. Мы вернёмся и будем ещё сильнее», — приводит слова Ларионова пресс-служба КХЛ в социальных сетях.

ХК «Торпедо» проиграл все четыре матча серии со СКА и вылетел с турнира.

За выход в финал Кубка Гагарина СКА поспорит с победителем серии ЦСКА — «Локомотив».

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Адмирал» в овертайме четвёртого матча второго раунда плей-офф КХЛ.

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