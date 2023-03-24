Главный тренер «Адмирала» о победе над «Ак Барсом»: восхищён своими ребятами

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о победе своей команды над «Ак Барсом» в пятом матче плей-офф КХЛ.

«Хочу поздравить свою команду с победой, восхищён ребятами сегодня, отличная плей-оффная игра. Немножко удаления в третьем периоде подвели, не дотерпели. Но самоотдача, самопожертвования на высочайшем уровне. Едем домой на шестой матч, там посмотрим», — цитирует Тамбиева «Чемпионат».

Встреча в Казани завершилась со счётом 2:1.

В составе «Адмирала» шайбы забросили Даниил Гутик, Николай Чебыкин. У «Ак Барса» отличился Александр Радулов.

Шестая игра серии пройдёт 26 марта во Владивостоке. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Ак Барса».

Ранее «Авангард» обыграл «Металлург» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.