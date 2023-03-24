Узнать больше

Главный тренер «Адмирала» о победе над «Ак Барсом»: восхищён своими ребятами

Короткая ссылка
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о победе своей команды над «Ак Барсом» в пятом матче плей-офф КХЛ.
Главный тренер «Адмирала» о победе над «Ак Барсом»: восхищён своими ребятами
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Хочу поздравить свою команду с победой, восхищён ребятами сегодня, отличная плей-оффная игра. Немножко удаления в третьем периоде подвели, не дотерпели. Но самоотдача, самопожертвования на высочайшем уровне. Едем домой на шестой матч, там посмотрим», — цитирует Тамбиева «Чемпионат».

Встреча в Казани завершилась со счётом 2:1.

В составе «Адмирала» шайбы забросили Даниил Гутик, Николай Чебыкин. У «Ак Барса» отличился Александр Радулов.

Шестая игра серии пройдёт 26 марта во Владивостоке. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Ак Барса».

Ранее «Авангард» обыграл «Металлург» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить