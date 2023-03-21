Фёдоров после поражения от «Локомотива» указал на ошибки ЦСКА в обороне

Тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров объяснил причины поражения от ярославского «Локомотива» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина.

«Ну и стандарты… Вратарь не видит шайбы после вбрасывания, значит, не делаем свою работу в зоне обороны. Это не очень хорошо. Есть определённые технико-тактические моменты», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».

По его словам, после четвёртой шайбы «там особо говорить нечего».

«Была равная игра. Мы проигрывали со счётом 1:2, пару раз неудачно распорядились шайбой, не вывели из зоны. Во втором периоде прилетело», — добавил Фёдоров.

Игра на «Арене-2000» завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Игоря Никитина.

В составе победителей шайбы забросили Иван Чехович (вторая, 11-я, 38-я минуты), Рушан Рафиков (24-я), Александр Елесин (39-я). У проигравших отличился Максим Мамин (девятая), Константин Окулов (26-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу армейского клуба. Четвёртая игра пройдёт в Ярославле 23 марта.

Ранее сообщалось, что «Авангард» в овертайме победил «Металлург» в третьем матче серии плей-офф КХЛ.