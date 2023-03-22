Тихонов: какая конкуренция за Кубок Гагарина — НХЛ не снилось

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о высокой конкуренции в розыгрыше плей-офф регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Я бывал в Канаде на хоккее, поэтому могу сказать, что там нет ни одного ледового дворца, похожего на российские и белорусские. В Северной Америке вокруг бетон, дешевизна, ни нормального буфета, ничего. Посмотрите, какой сегодня хоккей в России, какая борьба за Кубок Гагарина, какая конкуренция — НХЛ не снилось!» — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

Международная федерация хоккея (IIHF) 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что IIHF вернётся к рассмотрению вопроса допуска россиян весной 2024 года.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) выступила с заявлением о решении IIHF продлить отстранение России и Белоруссии на сезон-2023/24.