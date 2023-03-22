Ротенберг рассказал, за счёт чего СКА обыграл «Торпедо» в плей-офф КХЛ

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг оценил победу команды над «Торпедо» в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Нам удалось выйти на эти скорости соперника, очень быстрая команда, добавляли в деталях, большая работа тренерского штаба. Все ребята, которые выходили из резерва, были готовы полностью. Победили за счёт командной работы, самоотдачи, командного характера», — заявил Ротенберг на пресс-конференции.

Встреча на стадионе «Нагорный» завершилась со счётом 5:3. В составе санкт-петербургской команды по шайбе забросили Роман Рукавишников, Эмиль Галимов, Никита Гусев, Игорь Ожиганов и Марат Хайруллин. У хозяев дублем отличился Сергей Гончарук, ещё одну шайбу забросил Василий Атанасов.

Счёт в серии стал 4-0. До этого СКА дважды обыграл «Торпедо» дома (2:1, 5:4) и один раз в гостях (4:0). За выход в финал Кубка Гагарина СКА поспорит с победителем серии ЦСКА — «Локомотив».

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