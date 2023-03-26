Дубль Дыняка и стычка Радулова с Серебряковым: как «Ак Барс» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

«Ак Барс» на выезде взял верх над «Адмиралом» и пробился в финал Восточной конференции плей-офф КХЛ. Главным героем встречи во Владивостоке стал форвард Никита Дыняк, оформивший дубль впервые в этой серии. Александр Радулов очков не набрал, зато отметился стычкой с голкипером хозяев Никитой Серебряковым по ходу второго периода.

«Ак Барс» всё-таки добился своего и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Команда Зинэтулы Билялетдинова во Владивостоке в шестом матче сломила сопротивление «Адмирала» и выиграла серию до четырёх побед (4-2). Дальневосточники уже сотворили чудо, впервые в истории выйдя во второй раунд плей-офф КХЛ, и, безусловно, полюбились болельщикам, однако их сказка подошла к концу.

Казанцы могли решить вопрос о победителе противостояния ещё дома и не мучить себя восьмичасовым перелётом, но в пятой встрече сыграли невыразительно, набрав обороты только в третьем периоде. Этого оказалось недостаточно: «Адмирал» сумел сохранить минимальное преимущество в счёте. Голкипер гостей Никита Серебряков совершил 49 сейвов и позволил огорчить себя только Александру Радулову, к которому у дальневосточников, по словам главного тренера Леонида Тамбиева, на протяжении всей серии было особое отношение.

«Спортсмен, которого ненавидит другая команда, — это хороший игрок. В этой серии я Радулова просто ненавидел, потому он и классный хоккеист. И вся наша команда его ненавидела», — сказал наставник.

Впрочем, во Владивостоке на первый план вышли другие исполнители «Ак Барса». На этот раз казанцы включились в борьбу без раскачки и с первых минут заиграли так, как в заключительном отрезке предыдущей встречи. У подопечных Билялетдинова получались быстрые выходы в атаку, они оказывали постоянное давление на соперника и отрабатывали в чужой зоне. При этом в составе команды произошла всего одна перестановка: вместо защитника Вячеслава Войнова на льду появился Даниил Журавлёв.

Первый гол не заставил себя долго ждать. Уже на четвёртой минуте Кирилл Адамчук отдал длинный пас вперёд, а Дмитрий Воронков сделал скидку на Илью Сафонова. Нападающий попал по скачущей шайбе и застал врасплох Серебрякова. Вратарь «Адмирала» ещё до шестого матча стал героем серии с «Ак Барсом». И в этот раз он регулярно спасал партнёров, но один в поле не воин. Одноклубники предоставили слишком много свободы соперникам в своей зоне, что привело к ещё одному голу. Отличился Никита Дыняк. Тамбиев сразу же взял тайм-аут, однако кардинальных перемен на льду не произошло. Ярче всего характеризовала игру оппонентов в стартовом периоде статистика бросков в створ ворот: 18:3 в пользу гостей.

Вторая 20-минутка началась с ещё одного результативного щелчка Дыняка. Форвард с острейшего угла загнал шайбу в небольшое пространство между ловушкой голкипера и правой штангой, причём нападающий оформил первый дубль в нынешнем сезоне КХЛ. Ситуация казалась для дальневосточников катастрофической, но практически сразу у них сработало большинство. Николай Чебыкин отдавал пас Александру Шевченко, однако шайба попал в конёк Василию Токранову и срикошетила в ворота Тимура Билялова.

Обстановка на льду постепенно начала накаляться и вылилась в потасовку за шесть минут до конца второго периода. Радулов столкнулся с Серебряковым. Голкипер покинул свою позицию, чтобы подобрать у борта шайбу.

«Он сыграл мне в клюшку, я немного вскипел, можно сказать, провёл силовой приём, а потом ребята пошли меня защищать», — объяснил позже хоккеист.

На помощь Никите первым бросился Юрий Паутов, а на него, в свою очередь, налетел Воронков. В итоге оба получили две минуты штрафа. Как отметил после матча Билялетдинов, исключить подобные столкновения во время игры практически невозможно.

«Проведу ли разговор на тему вновь повторившихся стычек? Даже не знаю, как вам ответить. Это хоккей, такие вещи происходят. Они есть и, видимо, будут. Исключить подобное практически невозможно, хотя надо к этому стремиться», — признался специалист.

Эмоциональный всплеск плюс хорошая атака в середине второго периода оживили «Адмирал». Работы у Билялова прибавилось. Однако казанцы действовали очень дисциплинированно, но, несмотря на все усилия, забросить ещё хозяева не смогли. После матча Билялетдинов отметил, что его подопечные полностью выполнили установку на игру.

«Я считаю, команда действовала очень здорово. Думаю, результат не случайный. Хотя соперник тоже выступал очень хорошо, и не только сегодня. Все матчи, которые мы проводили, получились для нас непростыми. Приходилось много трудиться, что-то преодолевать. Поэтому серия для нас вышла сложной», — объяснил тренер.

Положительно отзывались о соперниках и хоккеисты «Ак Барса». Так, по словам Дыняка, «Адмирал» на льду порой смотрелся лучше казанцев.

«После поражения дома мы поговорили, разобрали свои ошибки и сделали правильные выводы. Вышли более заряженными, больше бросали, добавили в агрессии. Все молодцы. «Адмирал» играл очень хорошо. Нет тех, кто незаслуженно проходит первый раунд, они были лучше в каких-то микромоментах. Кубок Гагарина состоит из них. Во многом исход противостояния решают мастерство, работа и желание», — цитирует Дыняка пресс-служба клуба.

Тамбиев, в свою очередь, высоко оценил тренерский талант коллеги. По его словам, такому мэтру, как Билялетдинов, не зазорно и проиграть.

«Проспали начало встречи, в течение двух периодов соперник полностью доминировал. Немного перестроились в третьем, игра носила равный характер — мы начали бросать, выигрывать единоборства. В этом матче соперник был объективно сильнее и заслуженно победил. Если брать всю серию, она получилась очень интересной, команда выглядела достойно, но очень уж сильный соперник и, что немаловажно, очень сильный тренер», — отметил Тамбиев.

К слову, после финального свистка главные тренеры обнялись и тепло поблагодарили друг друга за противостояние. В раздевалке казанцев после поединка бушевали эмоции. Радулов поблагодарил всех за отличную игру и отправил победную шайбу с матча в специальный футляр. Билялетдинов же похвалил и в то же время пожурил своих подопечных.

«Сегодня молодцы! Должны были раньше это сделать. Но, как видно, решили прокатиться, полетать», — пошутил тренер.

В финале Восточной конференции казанцев ждёт встреча с омским «Авангардом». Первый матч состоится 1 апреля. «Адмирал» же отправляется в отпуск и ждёт новостей по поводу Тамбиева. У специалиста по окончании сезона истекает контракт с клубом, но после такого выступления в плей-офф его просто обязаны продлить, если он захочет это сделать.

«Я, честно сказать, был настолько поглощён плей-офф, что даже с агентом не общался. Сейчас закончился сезон, всё обсужу. Знаю, что предварительные переговоры с «Адмиралом» ведутся, поживём — увидим. Я этого весь сезон не говорил: я устал так, как никогда, ни в одной команде. Даже себе представить не могу, как устали они [игроки «Адмирала»] с этими перелётами постоянными, недосыпанием. Я просто респектирую, уважаю этих игроков», — резюмировал специалист.