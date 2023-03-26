Плющев — о Радулове: капитанской повязке надо соответствовать

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о поведении капитана «Ак Барса» Александра Радулова.

«Если тренер тебе доверил капитанскую повязку, то надо ей соответствовать, а не быть тем, которым ты был когда-то. Кстати, в НХЛ он никогда так себя не будет вести», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

«Ак Барс» выиграл серию с «Адмиралом» (4-2) и пробился в 1/2 финала Кубка Гагарина, где сыграет с «Авангардом».

Радулов предложил хоккеистам «Адмирала» бесплатные билеты на первую игру финала Восточной конференции.

Ранее Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги матча серии 1/4 финала КХЛ с «Адмиралом».