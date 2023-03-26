Ротенберг рассказал о подготовке СКА к третьему раунду плей-офф КХЛ
«Готовимся к финалу Запада, оттачиваем систему. Мы тренируемся, уделяем время и восстановлению. У нас есть возможность всё улучшить, тренируемся каждый день, ведём серьёзную подготовку.
Как мы тренируемся, так и играем. Перерыв не скажется на команде», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».
За выход в финал Кубка Гагарина СКА поспорит с победителем серии ЦСКА — «Локомотив».
Ранее Ротенберг оценил победу команды над «Торпедо» в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.