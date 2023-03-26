Узнать больше

Ротенберг рассказал о подготовке СКА к третьему раунду плей-офф КХЛ

Короткая ссылка
Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о подготовке команды к третьему раунду плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Готовимся к финалу Запада, оттачиваем систему. Мы тренируемся, уделяем время и восстановлению. У нас есть возможность всё улучшить, тренируемся каждый день, ведём серьёзную подготовку.

Как мы тренируемся, так и играем. Перерыв не скажется на команде», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

За выход в финал Кубка Гагарина СКА поспорит с победителем серии ЦСКА — «Локомотив».

Ранее Ротенберг оценил победу команды над «Торпедо» в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить