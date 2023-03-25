Фёдоров — о поражении ЦСКА в матче с «Локомотивом»: в следующей игре будем действовать решительнее
- РИА Новости
«Хочу сказать, что те моменты, которые мы создали, — достаточно качественные. Не вижу никаких проблем больших по нашей игре, и, наверное, очень хотели мы сегодня выиграть. В следующем матче будем действовать решительнее, нас ничего не держит. На выезде тоже надо выигрывать, ведь с собой свою коробку не возьмёшь», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.
Встреча на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 1:0.
У железнодорожников отличился Максим Берёзкин.
Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА.
Следующая встреча состоится в Ярославле 27 марта.
Ранее главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над ЦСКА в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ.