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Фёдоров — о поражении ЦСКА в матче с «Локомотивом»: в следующей игре будем действовать решительнее

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Тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров объяснил причины поражения от ярославского «Локомотива» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина.
Фёдоров — о поражении ЦСКА в матче с «Локомотивом»: в следующей игре будем действовать решительнее
  • РИА Новости

«Хочу сказать, что те моменты, которые мы создали, — достаточно качественные. Не вижу никаких проблем больших по нашей игре, и, наверное, очень хотели мы сегодня выиграть. В следующем матче будем действовать решительнее, нас ничего не держит. На выезде тоже надо выигрывать, ведь с собой свою коробку не возьмёшь», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.

Встреча на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 1:0.

У железнодорожников отличился Максим Берёзкин.

Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА.

Следующая встреча состоится в Ярославле 27 марта.

Ранее главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над ЦСКА в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

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