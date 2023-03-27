Фёдоров: исход шестого матча серии плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» решили нюансы

Главный тренер столичного ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал результат шестого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».

«Хорошая игра, всё решили детали, нюансы. Не получилось взаимодействие защитников в конце. Так ребята молодцы, старались. Хорошие скорости, хорошая игра. Конечно, не рассчитывали, что матч будет таким интенсивным. Но мы готовы, всё будет в порядке в этом плане», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».

«Локомотив» сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА. Игра в Ярославле завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Никитина.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Аверин (четвёртая минута) и Александр Полунин (45-я). У проигравших отличился Максим Мамин (девятая).

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-3. Решающий матч противостояния пройдёт 29 марта в Москве.

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