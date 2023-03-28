Майоров: у Фёдорова на лавке нет эмоций, и это отражается на игре ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал результат шестого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».

«Фёдоров стоит на лавке вообще без эмоций. Когда наставник команды слишком эмоциональный, это тоже плохо, но и «мёртвым» во время матча быть нельзя. Поведение тренера создаёт фон, необходимый, чтобы выигрывать», — цитирует Майорова «Матч ТВ».

По его мнению, ЦСКА порой играет инертно.

«И мне кажется, что это идёт от их главного тренера. Команда должна тренера чувствовать постоянно. Надо жить вместе с ней, как будто ты сам постоянно находишься на поле», — добавил Майоров.

«Локомотив» сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА. Игра в Ярославле завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Никитина.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Аверин (четвёртая минута) и Александр Полунин (45-я). У проигравших отличился Максим Мамин (девятая).

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-3. Решающий матч противостояния пройдёт 29 марта в Москве.

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