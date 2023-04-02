ЦСКА обыграл СКА в третьем овертайме первого матча финала Запада КХЛ
- РИА Новости
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Игра проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.
В составе победителей в основное время отличились Максим Мамин и Владислав Каменев, победную шайбу в дополнительное время забросил Никита Нестеров.
За СКА голы забили Святослав Гребенщиков и Александр Никишин.
Счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится 4 апреля.
Ранее «Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в первом матче финала Востока КХЛ.