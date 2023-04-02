ЦСКА обыграл СКА в третьем овертайме первого матча финала Запада КХЛ

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ЦСКА нанёс поражение СКА в овертайме в первом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА обыграл СКА в третьем овертайме первого матча финала Запада КХЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Игра проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей в основное время отличились Максим Мамин и Владислав Каменев, победную шайбу в дополнительное время забросил Никита Нестеров.

За СКА голы забили Святослав Гребенщиков и Александр Никишин.

Счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится 4 апреля.

Ранее «Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в первом матче финала Востока КХЛ.

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