«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в первом матче финала Востока КХЛ

«Ак Барс» победил «Авангард» в первом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ.

Игра проходила на «Татнефть Арене» в Казани и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей в основное время дубль оформил Дмитрий Кагарлицкий. Он же забил победный гол.

Обе шайбы «Авангарда» забросил Корбан Найт.

Счёт в серии 1-0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч состоится 3 апреля.

Ранее нападающий «Ак Барса» Александр Радулов заявил, что не видит смысла в изменении структуры плей-офф КХЛ.