«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в первом матче финала Востока КХЛ
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Игра проходила на «Татнефть Арене» в Казани и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе победителей в основное время дубль оформил Дмитрий Кагарлицкий. Он же забил победный гол.
Обе шайбы «Авангарда» забросил Корбан Найт.
Счёт в серии 1-0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч состоится 3 апреля.
Ранее нападающий «Ак Барса» Александр Радулов заявил, что не видит смысла в изменении структуры плей-офф КХЛ.