Пропущенная шайба в концовке и гол в овертайме: «Ак Барс» одолел «Авангард» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

«Ак Барс» обыграл «Авангард» в стартовом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. К середине встречи казанцы обеспечили себе уверенное преимущество в счёте благодаря дублю Дмитрия Кагарлицкого. Однако в заключительном периоде омичи сравняли счёт, дважды реализовав большинство. Корбан Найт сначала сократил остывание, а за три секунды до сирены замкнул на пятаке прострел партнёра. В овертайме победу подопечным Зинэтулы Билялетдинова принёс точный бросок Кирилла Панюкова, который в третьем периоде не попал в пустой угол с метра.

В преддверии финала Восточной конференции плей-офф КХЛ фаворитом скорее выглядел «Авангард». Омичи в четырёх поединках завершили серию с «Металлургом» и получили паузу длиной в восемь дней. «Ак Барс» последний матч с «Адмиралом» провел чуть позже — 26 марта. К тому же ему пришлось дважды совершить непростой выезд из Казани во Владивосток.

На руку гостям было и возвращение в строй Дамира Шарипзянова. Капитан получил повреждение в заключительной игре с магнитогорцами и даже был госпитализирован. Однако в день матча его вывели из списка травмированных и включили в заявку. А вот другой защитник Семён Чистяков приболел и помочь коллективу Михаила Кравеца не смог.

Несмотря на все прогнозы, стартовый период полностью остался за «Ак Барсом». Хозяева хладнокровно наказали оппонента за первую же ошибку — Наиль Якупов сыграл высоко поднятой клюшкой и отправился на скамейку штрафников. Меньше минуты казанцам хватило, чтобы продемонстрировать одну из своих сильных сторон — реализацию большинства.

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Вячеслав Войнов нанёс мощный бросок от синей линии, а шайба отскочила от Алексея Береглазова прямо на Александра Радулова. Форвард отправить её в сетку не сумел, зато это сделал расположившийся в правом углу Дмитрий Кагарлицкий. Он набрал десятое очко в текущем розыгрыше плей-офф.

Перед встречей много говорили и о дуэли ведущих звеньев команд. И если тройка Владимира Ткачёва была почти незаметна, то Радулов вёл за собой партнёров. При любой возможности он настырно лез на пятак и до перерыва записал себе в актив два опаснейших щелчка, с которыми не без труда справился Василий Демченко. Один из них состоялся в неравных составах, когда омичи остались в меньшинстве за необязательное удаление Ивана Телегина.

Гости лишь в середине отрезка создали первый опасный момент. Фёдор Малыхин из убойной позиции не сумел замкнуть жёсткую передачу партнёра от борта. Но это был редкий эпизод, когда казанцы позволили «ястребам» приблизиться к собственным воротам. Как правило они встречали их в средней зоне и действовали максимально жёстко, не позволяя свободно дышать и поднимать голову. Как результат, в первом периоде Тимуру Билялову пришлось совершить всего четыре сейва.

Во второй 20-минутке великолепно проявили себя и другие лидеры хозяев, в том числе голкипер. Сразу после перерыва гости существенно увеличили давление на чужие ворота, прекрасно осознавая, что сравнивать счёт необходимо как можно скорее. Они при первой возможности набрасывали шайбу с флангов в направлении чужого пятака с надеждой на подставление. Регулярно проходили и броски.

Но Билялов действовал превосходно. Он всякий раз грамотно занимал позицию на последнем рубеже и своевременно сокращал дистанцию. Особенно непросто Тимуру пришлось в середине отрезка, когда соперники постоянно вынуждали его вступать в игру. Больше всего запомнился щелчок Арсения Грицюка с пары метров после перевода партнёра справа, когда вратарь спокойно отразил шайбу ловушкой. В итоге он записал себе в актив ещё 12 сейвов.

Активность «Авангарда» в чужой зоне не могла не оборачиваться опасными контрвыпадами «Ак Барса». В первом таком случае подопечные Зинэтулы Билялетдинова простили омичей. Они убежали три в одного, но Кагарлицкий, получив отличный пас от Вадима Шипачёва, с убойной позиции чудом бросил выше.

Но на 32-й минуте казанцы всё-таки увеличили преимущество. И вновь на первый план вышли те, от кого это и ждали. Войнов совершил перехват на своей половине и выполнил передачу на Шипачёва, набрав второе очко за матч. Вадим же потрясающим разрезающим пасом нашёл на синей линии Кагарлицкого. Дмитрий убежал на рандеву с Василием Демченко и на этот раз свой шанс не упустил, бросив между щитков вратарю. По «ястребам» этот гол нанёс сильнейший удар: они смело шли вперёд и были близки к тому, чтобы отыграться, но пропустили ещё. А потому в оставшееся до перерыва время отличиться могли скорее казанцы.

Однако гости не думали сдаваться и в заключительном отрезке совершили впечатляющий камбэк. Причём поначалу ничто не предвещало беды для хозяев. Они не просто спокойно оборонялись, но регулярно проводили опасные контратаки. Чего стоит хотя бы попадание Никиты Дыняка в перекладину. Следом Радулов в очередной раз попытался с острого угла пробить Демченко. Шайба проскочила между щитков вратаря, но её с пятака вынес партнёр.

Омичам хватило одной единственной помарки соперников. Казанцы действовали хотя и жёстко, но предельно аккуратно, понимая, что «Авангард» великолепно играет в большинстве. Но в середине заключительного периода Василий Токранов всё же совершил первое нарушение правил, сделав подножку. И подопечные Кравеца просто не имели права не использовать такую возможность и не включиться в игру. Причём отличиться вновь удалось Корбану Найту, который довёл свою результативную серию в плей-офф до восьми встреч. После рикошета от шлема Билялова он слёту добил шайбу в сетку.

«Забросили неплохо: в большинстве и в контратаке. Но удаления нас подвели. Хорошо, что овертайм мы так завершили. В таких матчах нарушать правила нельзя. Мы говорим об этом постоянно. Но, к сожалению, бывают такие случаи», — посетовал после встречи Билялетдинов.

До финальной сирены у «ястребов» оставалось достаточно времени, и они начали штурм чужих ворот. Но и «Ак Барс» при случае организовывал опасные контратаки. Так, на 55-й минуте потрясающий шанс поставить точку в противостоянии упустил Кирилл Панюков. Сначала он не реализовал выход один на один, а затем чудом не попал в пустой угол с пятака.

Вскоре омичи сняли вратаря и заперли оппонента в зоне. Однако казанцы оборонялись самоотверженно и спокойно, практически не позволяя шайбе доходить до ворот Билялова. Сгубило их нарушение правил со стороны Кирилла Семёнова меньше чем за минуту до конца. Форвард выбросил шайбу за пределы площадки. Вчетвером против шести гостей выстоять было крайне непросто.

Но подопечные Билялетдинова были к этому близки. Один Дыняк принял на себе пару мощнейших щелчков Найта. И всё-таки «Авангарду» улыбнулась удача. За три секунды до сирены Иван Телегин выполнил потрясающую передачу на пятак от правого борта, и никем не прикрытый Найт поразил ворота с метра.

К чести казанцев, пережив столь обидную концовку, они не опустили рук. Поспособствовал этому и опытнейший наставник. Чтобы взбодрить подопечных, он пошёл на крайне необычный шаг: отправил хоккеистов в коридор непосредственно у площадки за несколько минут до старта овертайма.

Поначалу казалось, что данная уловка не сработает. Окрылённые и поверившие в себя омичи полетели вперёд в надежде забросить ещё и одержать волевую победу. Не успела прозвучать сирена, как Рид Буше от левого борта бросил в ловушку Билялову. Следом Зият Пайгин промчался по правому флангу к чужим воротам, но с острого угла не сумел протолкнуть шайбу в створ.

Тем неожиданней оказался быстрый гол «Ак Барса». Причём соорудили его хоккеисты, ставшие главными антигероями команды в основное время. Заработавший роковое удаление Семёнов выполнил аккуратную скидку на упустившего стопроцентный момент Панюкова. И форвард на этот раз не подвёл, из правого круга бросив точно в дальнюю девятку без шансов для Демченко.

Таким образом болельщики обеих команд испытали в этот вечер всю гамму эмоций: от отчаяния до ликования. Сильнее всё же оказались казанцы, и этот результат можно назвать заслуженным. А стартовая встреча обязана задать тон всей финальной серии Восточной конференции.

«Мы не девочки, надо готовиться к следующей игре. Серия на этом не заканчивается. В прессе пишут про потерю тонуса? В СМИ так рассуждают те, кто, наверное, не совсем понимает ситуацию. Я считаю, что отдых и восстановление приносят только пользу», — подчеркнул Кравец.