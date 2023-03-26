«Ак Барс» обыграл «Адмирал» и вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» нанёс поражение владивостокскому «Адмиралу» в шестом матче серии 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра во Владивостоке завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из столицы Татарстана.

В составе победителей шайбы забросили Илья Сафонов (вторая минута), Никита Дыняк (седьмая, 28-я). У проигравших отличился Николай Чебыкин (26-я).

«Ак Барс» выиграл серию до четырёх побед (4-2) и пробился в 1/2 финала Кубка Гагарина. Казанский клуб сыграет с омским «Авангардом» в финале Восточной конференции плей-офф КХЛ.

Ранее сообщалось, что защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов не сможет помочь своей команде в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с «Адмиралом».