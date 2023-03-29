СКА и ЦСКА в пятый раз подряд встретятся в финале Западной конференции плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Команды сыграют в финале плей-офф конференции в пятый раз подряд (без учёта прерванного из-за пандемии сезона-2019/20).
Армейцы одержали победу в последних пяти сериях со СКА. Серия до четырёх выигранных матчей начнётся 2 апреля в Санкт-Петербурге.
29 марта ЦСКА разгромил ярославский «Локомотив» со счётом 5:0.
Ранее определились все полуфинальные пары Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.