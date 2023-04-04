Под шквалом атак: «Авангард» выстоял в Казани и сравнял счёт в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом»

«Авангард» на выезде обыграл «Ак Барс» и сравнял счёт в финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ. В первых двух периодах подопечные Михаила Кравца трижды огорчили хозяев. В заключительном отрезке казанцы обрушили шквал атак на ворота Василия Демченко и нанесли 17 бросков, но смогли лишь сократить отставание до минимума за три секунды до финальной сирены.

Важность второго матча финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина сложно было переоценить. «Ак Барсу», обыгравшему «Авангард» в овертайме в предыдущей встрече, новая победа дарила солидное преимущество и заряд уверенности в себе перед поездкой в Омск. Гостям же необходимо было сравнивать счёт, чтобы дома фактически начать противостояние с чистой страницы, а не решать непростую задачу по возвращению в борьбу.

При этом Михаил Кравец выражал уверенность, что его подопечные после обидной неудачи не расклеятся, а также не согласился с тем, что на них негативное влияние оказал слишком долгий перерыв после четырёх побед над «Металлургом».

«В СМИ о потере тонуса пишут те, кто, наверное, не совсем понимает ситуацию. Я считаю, отдых и восстановление приносят только пользу», — подчёркивал специалист.

На руку гостям должно было пойти и возвращение ещё одного ведущего защитника. Вслед за Дамиром Шарипзяновым в состав попал Семён Чистяков, из-за травмы пропустивший первую игру. Хозяева также провели всего одну рокировку в ростере и тоже в оборонительной линии — место Василия Токранова в третьей паре занял Константин Лучевников.

С первых минут омичи продемонстрировали, что досадная неудача на них никак не сказалась. Они завладели преимуществом и повели осаду чужих ворот. С одной стороны, по проведённому в атаке времени (3:18 против 3:27) они даже уступили оппонентам. С другой, проводили отличные быстрые рейды в чужую зону и перебросали «Ак Барс» в четыре раза (12 против трёх).

Опасные моменты начали возникать сразу. Причём важно, что в коллективе Кравца проявляло себя не только первое звено, но и другие хоккеисты. Не успела стартовать игра, как Иван Телегин нанёс щелчок из левого угла, но Тимур Билялов выручил партнёров. Следом после броска Сергея Толчинского из-под Вячеслава Войнова ему на помощь пришла штанга. Затем Билялов краешком ловушки парировал мощный выстрел Наиля Якупова справа. Всякий раз гости оказывались немного быстрее и на шаг впереди соперников.

Давление «Авангарда» вылилось в абсолютно закономерный гол Виктора Сведберга на 17-й минуте. Защитник удачно поймал отскок шайбы от левого борта и со средней дистанции отправил её в дальний. При этом ему никто не мешал прицелиться и нанести бросок — хозяева замерли у своих ворот. Так выступающий за сборную Казахстана швед стал автором лишь второго гола в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Казанцы же упустили один-единственный шанс отличиться, да и тот получили благодаря потере Чистякова за воротами. Кирилл Петров после передачи партнёра бросал с убойной дистанции, но попал в опекуна. В середине отрезка подопечные Зинэтулы Билялетдинова заработали большинство за подножку со стороны Алекса Бродхёрста, но тут же Войнов допустил блокировку, и составы уравнялись.

Во втором периоде положение «Ак Барса» стало практически безнадёжным. Зелёные вынуждены были идти вперёд, чем ястребы с удовольствием пользовались. Они регулярно организовывали острые контратаки и на скорости врывались в свободные зоны на чужой половине. Одна из таких вылазок чудом не завершилась голом Алексея Береглазова. После очередного выстрела Сведберга и отскока от лицевого борта россиянин оказался прямо перед воротами, но с нулевого угла не попал в створ.

Вскоре хозяева в схожей ситуации остались в меньшинстве. На этот раз Владимир Ткачёв заложил вираж за чужие ворота и был сбит Биляловым. Несмотря на подножку он успел отдать передачу на Толчинского. Перед Сергеем был открыт весь ближний, но его подвела точность, да и вратарь чудом успел переместиться и совершить сейв. Однако это лишь отсрочило неизбежное. Вместо Тимура отбывать наказание отправился Александр Радулов. А гостям хватило всего 50 секунд, чтобы разыграть лишнего. Рид Буше, воспользовавшись скидкой Ткачёва, отправил снаряд в дальний из левого круга. Таким образом омичи в противостоянии с казанцами реализовали все три большинства.

К чести хоккеистов Билялетдинова, они не сдались и не опустили рук, а повели осаду чужих ворот. В эти минуты надёжен был проводивший 300-ю встречу в КХЛ Василий Демченко, совершивший ещё 11 сейвов. А в ситуации с броском Дмитрия Кагарлицкого в ближнюю девятку ему на помощь пришла штанга.

Незадолго до сирены «Авангард», выдержав штурм, отличился вновь. Что характерно, сделать это удалось в неполных составах. Радулов со Сведбергом устроили потасовку и едва не подрались, а судьи выписали обоим по малому штрафу. «Ак Барс» тут же организовал атаку два в одного, но Галиев неудачно распорядился шайбой. Наказание последовало мгновенно. Шарипзянов начал стремительный контрвыпад, а Толчинский вывел Бродхёрста один на один. В свою очередь американец аккуратно отправил шайбу между ног Билялову.

Спастись в такой ситуации было невероятно сложно, но казанцы почти совершили невозможное. В первую очередь Билялетдинов в раздевалке решил произвести замену на последнем рубеже. Место не слишком удачно отыгравшего Билялова занял молодой Амир Мифтахов, до того на лёд в нынешнем сезоне Кубка Гагарина не выходивший. И ему удалось отыграть на ноль, хотя по его воротам нанесли всего шесть бросков. В нужные моменты резервист выручал и не допустил ошибок.

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А вот Демченко пришлось крутиться как белке в колесе. В заключительный период он записал себе в актив почти половину из всех спасений — 15 из 31. Сложно вспомнить моменты, когда Василий совершал по-настоящему умопомрачительные сейвы, но он идеально занимал позицию на линии и пытался сразу забрать шайбу, не позволяя соперникам действовать на добивании. Когда же такие щелчки проходили, голкипер демонстрировал чудеса реакции.

Не спас же он в тех эпизодах, когда предъявить претензии было сложно. Например, Артём Лукоянов за 14 минут до сирены из левого круга отправил шайбу точно в дальнюю девятку. Вопросы скорее возникли к его одноклубникам, которые оставили форварда в полном одиночестве. В результате тот имел массу времени, чтобы прицелиться.

А за три секунды до конца хозяева, сняв вратаря, всё же сократили отставание до минимума, но было слишком поздно. И вновь потрясающий бросок удался их хоккеисту. На этот раз Дмитрий Юдин не оставил Демченко никаких шансов. Примечательно, что за минуту до этого «Авангард» мог снять все вопросы. Ткачёв убежал на рандеву с Мифтаховым, но угодил в штангу.

Однако это вряд ли сильно расстроило команду, которая сумела взять реванш за поражение в предыдущем матче и сравняла счёт в серии. Теперь в Омске она фактически начнётся с нуля. У казанцев несмотря на осечку тоже нет повода посыпать голову пеплом, ведь пропустив три безответных шайбы, они в последнем отрезке сократили отставание до минимума.