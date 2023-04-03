Капитан «Авангарда» считает, что перелёты во Владивосток не повлияли на «Ак Барс»

Короткая ссылка
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о длительных перелётах казанского «Ак Барса» во время серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с владивостокским «Адмиралом».

«Мы много отдыхали, это не всегда хорошо для игрового тонуса. Слышал, что «Ак Барс» очень комфортно летал во Владивосток на игры с «Адмиралом», — наверное, перелёты на них не скажутся», — цитирует Шарипзянова «Спорт-Экспресс».

«Ак Барс» 1 апреля на своём льду в овертайме обыграл «Авангард» в первом матче финала Восточной конференции плей-офф КХЛ (3:2). В прошлом раунде казанский клуб нанёс поражение «Адмиралу» со счётом 4-2 в серии. Омский клуб оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» (4-0).

Следующий матч серии между «Авангардом» и «Ак Барсом» состоится 3 апреля в Казани.

Ранее сообщалось, что СКА и ЦСКА проводят самый длинный овертайм в Кубке Гагарина в сезоне-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить