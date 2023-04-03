Капитан «Авангарда» считает, что перелёты во Владивосток не повлияли на «Ак Барс»
«Мы много отдыхали, это не всегда хорошо для игрового тонуса. Слышал, что «Ак Барс» очень комфортно летал во Владивосток на игры с «Адмиралом», — наверное, перелёты на них не скажутся», — цитирует Шарипзянова «Спорт-Экспресс».
«Ак Барс» 1 апреля на своём льду в овертайме обыграл «Авангард» в первом матче финала Восточной конференции плей-офф КХЛ (3:2). В прошлом раунде казанский клуб нанёс поражение «Адмиралу» со счётом 4-2 в серии. Омский клуб оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» (4-0).
Следующий матч серии между «Авангардом» и «Ак Барсом» состоится 3 апреля в Казани.
Ранее сообщалось, что СКА и ЦСКА проводят самый длинный овертайм в Кубке Гагарина в сезоне-2022/23.