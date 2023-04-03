Капитан «Авангарда» считает, что перелёты во Владивосток не повлияли на «Ак Барс»

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о длительных перелётах казанского «Ак Барса» во время серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с владивостокским «Адмиралом».

«Мы много отдыхали, это не всегда хорошо для игрового тонуса. Слышал, что «Ак Барс» очень комфортно летал во Владивосток на игры с «Адмиралом», — наверное, перелёты на них не скажутся», — цитирует Шарипзянова «Спорт-Экспресс».

«Ак Барс» 1 апреля на своём льду в овертайме обыграл «Авангард» в первом матче финала Восточной конференции плей-офф КХЛ (3:2). В прошлом раунде казанский клуб нанёс поражение «Адмиралу» со счётом 4-2 в серии. Омский клуб оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» (4-0).

Следующий матч серии между «Авангардом» и «Ак Барсом» состоится 3 апреля в Казани.

Ранее сообщалось, что СКА и ЦСКА проводят самый длинный овертайм в Кубке Гагарина в сезоне-2022/23.