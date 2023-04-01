Билялетдинов — о победе над «Авангардом»: хорошо, что всё решили в овертайме

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Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил игру команды в матче с «Авангардом» в финале Восточной конференции (3:2 ОТ).
Билялетдинов — о победе над «Авангардом»: хорошо, что всё решили в овертайме
  • РИА Новости

«Я думаю, что сама игра была неплохая. Начали не сказать чтобы очень хорошо, но достаточно неплохо играли в атаке. Здорово забили в большинстве, провели быструю контратаку, но удаления нас в итоге подвели. Хорошо, что всё решили в овертайме», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Счёт в серии 1-0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч состоится 3 апреля.

Ранее главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец назвал напряжённой игру с «Ак Барсом» в первом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ.

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