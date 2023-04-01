Кравец назвал причины поражения «Авангарда» в матче с «Ак Барсом» в полуфинале Кубка Гагарина

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец назвал напряжённой игру с «Ак Барсом» в первом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ.

«Такая напряжённая получилась игра. Нас подвели неоправданные удаления. Таких не должно быть.

Но ребята молодцы, не бросили играть, вернулись и гнули свою линию. Уверенно в целом и хорошо отработали в обороне. Проигрывая по счёту, хорошо провели третий период, сравняли счёт. А дальше овертайм, там уже «Ак Барс» решил вопрос», — приводит слова Кравца «Спорт-Экспресс».

Счёт в серии 1-0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч состоится 3 апреля.

Ранее нападающий «Ак Барса» Александр Радулов заявил, что не видит смысла в изменении структуры плей-офф КХЛ.