Мичков прокомментировал потерю отца

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Нападающий ХК «Сочи» Матвей Мичков высказался о потере отца.
Мичков прокомментировал потерю отца
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Ты был лучшим папой. Я горжусь и люблю тебя», — написал Мичков в социальных сетях.

По информации СМИ, 51-летний Андрей Мичков перестал выходить на связь спустя 20 минут после того, как ушёл из дома в Сочи вечером 2 апреля. 

4 апреля в ХК «Сочи» объявили о смерти Андрея Мичкова. 

18-летний Матвей — один из лучших молодых хоккеистов мира. Он является чемпионом зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, на которых стал лучшим снайпером и бомбардиром. 

Ранее сообщалось, что тело погибшего отца хоккеиста Мичкова нашли в пруду в Сочи.

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