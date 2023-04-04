Мичков прокомментировал потерю отца
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
«Ты был лучшим папой. Я горжусь и люблю тебя», — написал Мичков в социальных сетях.
По информации СМИ, 51-летний Андрей Мичков перестал выходить на связь спустя 20 минут после того, как ушёл из дома в Сочи вечером 2 апреля.
4 апреля в ХК «Сочи» объявили о смерти Андрея Мичкова.
18-летний Матвей — один из лучших молодых хоккеистов мира. Он является чемпионом зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, на которых стал лучшим снайпером и бомбардиром.
Ранее сообщалось, что тело погибшего отца хоккеиста Мичкова нашли в пруду в Сочи.