Мичков прокомментировал потерю отца

Нападающий ХК «Сочи» Матвей Мичков высказался о потере отца.

«Ты был лучшим папой. Я горжусь и люблю тебя», — написал Мичков в социальных сетях.

По информации СМИ, 51-летний Андрей Мичков перестал выходить на связь спустя 20 минут после того, как ушёл из дома в Сочи вечером 2 апреля.

4 апреля в ХК «Сочи» объявили о смерти Андрея Мичкова.

18-летний Матвей — один из лучших молодых хоккеистов мира. Он является чемпионом зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, на которых стал лучшим снайпером и бомбардиром.

Ранее сообщалось, что тело погибшего отца хоккеиста Мичкова нашли в пруду в Сочи.