Усилиями Радулова и Шипачёва: как «Ак Барс» отыгрался с 0:2 и в овертайме победил «Авангард» в полуфинале Кубка Гагарина

«Ак Барс» в гостях одержал волевую победу над «Авангардом» в третьем матча финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. После второго периода подопечные Зинэтулы Билялетдинова уступали со счётом 0:2, но в концовке третьего за 128 секунд сумели восстановить паритет и перевели игру в овертайм, а в дополнительное время вырвали победу. Главными героями встречи стали Александр Радулов и Вадим Шипачёв, записавшие на свой счёт по голу и результативной передаче.

В преддверии переезда из Казани в Омск «Авангард» одержал важнейшую победу в гостях над «Ак Барсом» и солидно увеличил свои шансы на выход в финал. А также поставил непростую дилемму перед тренерским штабом соперника. На пресс-конференции после второго матча Зинэтула Билялетдинов признавался, что в ближайшее время ему предстоит решить, кому доверить позицию первого номера — более опытному Тимуру Билялову или сменившему его по ходу предыдущей встречи Амиру Мифтахову. Молодой голкипер появился на льду при счёте 0:3, отразил все шесть бросков и тем самым чуть было не помог партнёрам перевести игру в овертайм. Хозяева отыграли два гола, но восстановить паритет всё же не смогли.

Тем не менее, неплохое выступление Мифтахова не позволило ему сходу вытеснить из старта одноклубника. В третьем матче в рамке вновь расположился Билялов. И как показал первый период, решение Билялетдинова было абсолютно правильным. Только за этот отрезок он совершил 12 сейвов и во многом стал причиной того, что «Ак Барс» остался на плаву. Невероятная несдержанность казанцев вылилась в три удаления за первые пять минут: уже на 74-й секунде Динар Хафизуллин был отправлен в бокс за подножку, а чуть позднее там оказались ещё двое хоккеистов. Сначала отбывать наказание за нарушение численного состава поехал Александр Радулов, а спустя 50 секунд к нему присоединился Кирилл Адамчук, оштрафованный за задержку игры.

Омичи не сумели воспользоваться ни одним из шансов, а в формате пять на три и вовсе не создали ничего опасного. Заставить Билялова продемонстрировать своё мастерство удалось лишь Зияту Пайгину, мощно «щёлкнувшему» от синей линии, да Наилю Якупову, совершившему великолепный сольный проход.

Кстати, именно первый номер драфта НХЛ 2012 года сотворил один из самых запоминающихся эпизодов первого отрезка. Спустя несколько минут он показал феноменальные навыки катания и парой движения не только оставил не у дел защитника, но уложил Билялова. Правда, завершение подкачало. Якупов выбрал неочевидный вариант и решил покатить вдоль пустого створа, но партнёр его задумку не прочитал.

«Ак Барс» ответил несколькими неплохими попаданиями, но назвать период равным было сложно. Подопечные Билялетдинова в три раза уступили по числу бросков (4:12), а в чужой зоне провели на три минуты меньше. Как следствие, практически не организовали серьёзных проблем для Василия Демченко. Лишь раз ему пришлось выручать своих партнёров — Радулов шикарным пасом вывел на ударную позицию Кирилла Семёнова, но вратарь был начеку.

В перерыве Билялетдинов нашёл нужные слова и заставил подопечных прибавить. Казанцы забегали и стали всё чаще запирать оппонентов в зоне, а также регулярно создавать моменты. Помимо неудержимого Радулова, особенно активно смотрелся Никита Дыняк, за счёт своей мощи несколько раз пробивавшийся к воротам Демченко. Но ближе к успеху был Илья Сафонов. Форвард оказался самым расторопным на пятаке и был готов добивать в пустой створ, но повисший у него на плечах Зият Пайгин помешал ему это сделать. Пусть и ценой удаления.

Однако «Ак Барс» решил не отставать от лучшей команды Кубка Гагарина по реализации большинства, до этого момента трижды не сумевший наказать визави за недисциплинированность. В оставшееся до конца периода время казанцы дважды не смогли воспользоваться отсутствием на площадке пятого хоккеиста соперника, да ещё и пропустили в равных составах. Владимир Ткачёв и Дамир Шарипзянов доставили шайбу до Рида Буше, мощнейшим броском сходу «расстрелявшего» Билялова. Американец остался без опеки в круге вбрасывания, а замешкавшийся Дмитрий Юдин был не в силах ему помешать.

После перерыва «Ак Барс» побежал отыгрываться. И за несколько минут пять раз побеспокоил Демченко. Во многом этому поспособствовало удаление Виктора Сведберга. Но и на этот раз подопечные Билялетдинова не преуспели. Запомнились разве что бросок Вадима Шипачёва с острого угла и очередная попытка Сафонова забить с пятака.

На количество «Авангард» ответил качеством. Ткачёв при поддержке Буше организовал молниеносный контрвыпад, который Владимир сам же и завершил. Россиянин ворвался в зону противника, адресовал пас американцу, после чего замкнул его прострел, эффектно переправив шайбу в дальнюю девятку. И набрал восьмое очко в последних шести встречах (1 + 7).

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После этого подопечные Михаила Кравеца ожидаемо сместили акцент в сторону обороны. Прессинговать соперника отправлялись максимум три игрока, в то время как трое дежурили в своей зоне, прикрывая тылы. Но это не помешало казанцам сотворить настоящее чудо. С разницей в 128 секунд «Ак Барс» забил дважды и перевёл матч в овертайм. Обе шайбы получились очень похожими. Сначала Никита Евсеев «зарядил» издали и в возрасте 18 лет и 330 дней стал самым молодым автором гола в истории клуба, а затем примеру партнёра последовал Радулов, в предыдущем эпизоде выступивший в роли ассистента. И благодаря этому догнал Буше в гонке снайперов (оба — по восемь).

В преддверии старта дополнительного времени в лучшем настроении определённо должны были прибывать казанцы. Но это не помогло им уверенно начать этот отрезок. Омичи сходу захватили инициативу и доминировали на протяжении первых десяти минут. По их истечении соотношении по попаданиям в створ составляло 7:0 в пользу «ястребов» и лишь невероятные спасения Билялова мешали «Авангарду» добиться победы на своём льду.

Но если хозяева не реализовали свои многочисленные моменты, то гостям хватило всего двух попыток, чтобы взять верх. Вездесущий Сафонов лишь проверил бдительность Демченко, но уже несколько минут спустя Вадим Шипачёв доказал, что по-прежнему остаётся высококлассным исполнителем. К рекордному, 386-му очку в большинстве, которое он набрал в концовке третьего периода, нападающий добавил гол и вновь вывел «Ак Барс» вперёд в серии. Великолепный «выстрел» в девятку с убойной позиции оказался неберущимся.