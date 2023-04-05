Воробьёв рассказал о первой реакции на решение об увольнении из «Металлурга»
- РИА Новости
«Первая реакция — что надо попрощаться с клубом, с которым мне довелось выиграть два Кубка Гагарина, а также дважды выйти в финал турнира. За все десять лет клуб и город Магнитогорск стали для меня родными», — цитирует тренера «Чемпионат».
Воробьёв был главным тренером команды с сентября 2019 года. До этого он возглавлял «Металлург» с 2015 по 2017 год.
В текущем сезоне «Металлург» вылетел во втором раунде плей-офф, уступив «Авангарду» (0:4).
Ранее Воробьёв высказался о своём уходе из «Металлурга».