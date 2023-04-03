Воробьёв высказался о своём уходе из «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал уход со своего поста.

«Такой трогательный момент для меня. Хочу поблагодарить «Металлург» — город, клуб, болельщиков, Виктора Филипповича Рашникова — за эти практически десять лет для меня здесь. Прощаюсь с городом и клубом, которые стали мне родными», — сказал Воробьёв на пресс-конференции.

Воробьёв был главным тренером команды с сентября 2019 года. До этого он возглавлял «Металлург» с 2015 по 2017 год.

В текущем сезоне «Металлург» вылетел во втором раунде плей-офф, уступив «Авангарду» (0:4).

Ранее первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков принял решение покинуть свой пост.