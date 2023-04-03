Ласьков покинет пост первого вице-президента ХК «Металлург»
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«Я, как человек, пришедший с комбината и привыкший отвечать за результат, с завтрашнего дня написал заявление, потому что результат не достигнут. На моё место придёт Жлоба Алексей Валерьевич», — сказал Ласьков на пресс-конференции.
Функционер работал в клубе с сезона-2019/20.
В текущем сезоне «Металлург» вылетел во втором раунде плей-офф, уступив «Авангарду» (0:4).
Ранее сообщалось, что Воробьёв покинет пост главного тренера ХК «Металлург».