Ласьков покинет пост первого вице-президента ХК «Металлург»

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Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков принял решение покинуть свой пост.
Ласьков покинет пост первого вице-президента ХК «Металлург»
  • Gettyimages.ru

«Я, как человек, пришедший с комбината и привыкший отвечать за результат, с завтрашнего дня написал заявление, потому что результат не достигнут. На моё место придёт Жлоба Алексей Валерьевич», — сказал Ласьков на пресс-конференции.

Функционер работал в клубе с сезона-2019/20.

В текущем сезоне «Металлург» вылетел во втором раунде плей-офф, уступив «Авангарду» (0:4). 

Ранее сообщалось, что Воробьёв покинет пост главного тренера ХК «Металлург».

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