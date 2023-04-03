Воробьёв покинет пост главного тренера ХК «Металлург»
- РИА Новости
«В связи с тем, что сыграли неудовлетворительно, принято следующее решение: расторгается контракт с Воробьёвым», — приводит слова Ласькова РИА Новости.
Воробьёв был главным тренером команды с сентября 2019 года. До этого он возглавлял «Металлург» с 2015 по 2017 год.
В текущем сезоне «Металлург» вылетел во втором раунде плей-офф, уступив «Авангарду» (0:4).
Ранее вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин высказался о решении завершить спортивную карьеру.