Воробьёв покинет пост главного тренера ХК «Металлург»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв покинет свой пост.

«В связи с тем, что сыграли неудовлетворительно, принято следующее решение: расторгается контракт с Воробьёвым», — приводит слова Ласькова РИА Новости.

Воробьёв был главным тренером команды с сентября 2019 года. До этого он возглавлял «Металлург» с 2015 по 2017 год.

В текущем сезоне «Металлург» вылетел во втором раунде плей-офф, уступив «Авангарду» (0:4).

Ранее вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин высказался о решении завершить спортивную карьеру.