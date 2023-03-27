Кошечкин: решение о завершении карьеры принималось ещё в том году

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Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин высказался о решении завершить спортивную карьеру.
Кошечкин: решение о завершении карьеры принималось ещё в том году
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Решение принималось ещё в том году, когда мы подписывали контракт. Потому что у нас очень хорошая команда. Поговорили с руководством. Весь состав остался. Плюс подписали Паскуале, поэтому надеялся, что этот сезон закончим с Кубком Гагарина», — цитирует Кошечкина «Матч ТВ».

27 марта Кошечкин объявил о завершении карьеры.

39-летний голкипер выступал за команду с 2013 года. Он также защищал цвета клуба в сезоне-2009/10.

В составе сборной России Кошечкин стал олимпийским чемпионом на Играх 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее в «Металлурге» заявили о готовности провести прощальный матч для Кошечкина.

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