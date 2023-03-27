В «Металлурге» заявили о готовности провести прощальный матч для Кошечкина

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков отреагировал на решение голкипера команды Василия Кошечкина завершить карьеру.

«Прощальный матч? Пока говорить рано. У нас есть проблемы с приездом игроков в связи с ремонтом аэропорта. Мы с Васей согласуем всё в порядке вещей», — цитирует Ласькова «Спорт-Экспресс».

39-летний голкипер выступал за команду с 2013 года. Он также защищал цвета клуба в сезоне-2009/10.

В составе сборной России Кошечкин стал олимпийским чемпионом на Играх 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее Василий Кошечкин официально объявил о завершении карьеры.