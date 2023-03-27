Узнать больше

В «Металлурге» заявили о готовности провести прощальный матч для Кошечкина

Короткая ссылка
Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков отреагировал на решение голкипера команды Василия Кошечкина завершить карьеру.
В «Металлурге» заявили о готовности провести прощальный матч для Кошечкина
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Прощальный матч? Пока говорить рано. У нас есть проблемы с приездом игроков в связи с ремонтом аэропорта. Мы с Васей согласуем всё в порядке вещей», — цитирует Ласькова «Спорт-Экспресс».

39-летний голкипер выступал за команду с 2013 года. Он также защищал цвета клуба в сезоне-2009/10.

В составе сборной России Кошечкин стал олимпийским чемпионом на Играх 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее Василий Кошечкин официально объявил о завершении карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить