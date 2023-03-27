В «Металлурге» заявили о готовности провести прощальный матч для Кошечкина
- globallookpress.com
- © Alexander Kulebyakin
«Прощальный матч? Пока говорить рано. У нас есть проблемы с приездом игроков в связи с ремонтом аэропорта. Мы с Васей согласуем всё в порядке вещей», — цитирует Ласькова «Спорт-Экспресс».
39-летний голкипер выступал за команду с 2013 года. Он также защищал цвета клуба в сезоне-2009/10.
В составе сборной России Кошечкин стал олимпийским чемпионом на Играх 2018 года в Пхёнчхане.
Ранее Василий Кошечкин официально объявил о завершении карьеры.