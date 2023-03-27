Олимпийский чемпион Кошечкин объявил о завершении карьеры
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«Ещё год назад знал, что нынешний сезон станет последним в моей карьере. Я всегда получал большое удовольствие от хоккея, но моё физическое состояние уже не позволяет проводить большое количество матчей», — цитирует хоккеиста «Спорт-Экспресс».
39-летний голкипер выступал за команду с 2013 года. Он также защищал цвета клуба в сезоне-2009/10.
В составе сборной России Кошечкин стал олимпийским чемпионом на Играх 2018 года в Пхёнчхане.
Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл «Металлург» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.