Олимпийский чемпион Кошечкин объявил о завершении карьеры

Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин официально объявил о завершении карьеры.

«Ещё год назад знал, что нынешний сезон станет последним в моей карьере. Я всегда получал большое удовольствие от хоккея, но моё физическое состояние уже не позволяет проводить большое количество матчей», — цитирует хоккеиста «Спорт-Экспресс».

39-летний голкипер выступал за команду с 2013 года. Он также защищал цвета клуба в сезоне-2009/10.

В составе сборной России Кошечкин стал олимпийским чемпионом на Играх 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл «Металлург» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.