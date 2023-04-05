Церемония прощания с отцом хоккеиста Мичкова пройдёт в четверг в Адлере
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба «Сочи».
Прощание состоится в Адлере. Затем тело Мичкова будет доставлено в Пермь. По решению семьи он будет похоронен на своей родине в городе Кунгуре.
4 апреля тело погибшего отца хоккеиста нашли в пруду в Сочи. 51-летний мужчина перестал выходить на связь спустя 20 минут после того, как ушёл из дома вечером 2 апреля.
Ранее сообщалось, что полиция не нашла криминального характера в смерти отца Мичкова.