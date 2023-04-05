Источник: полиция не нашла криминального характера в смерти отца Мичкова

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Стала известна одна из причин гибели отца нападающего ХК «Сочи» Матвея Мичкова — Андрея Мичкова.
Источник: полиция не нашла криминального характера в смерти отца Мичкова
  • РИА Новости

По информации Teleram-канала «112», на теле мужчины нет признаков насильственной смерти. По одной из версий, Мичков-старший вышел прогуляться около пруда, где ему стало плохо. Он имел проблемы с сердцем.

4 апреля тело погибшего отца хоккеиста нашли в пруду в Сочи. 51-летний мужчина перестал выходить на связь спустя 20 минут после того, как ушёл из дома вечером 2 апреля. 

Ранее Матвей Мичков прокомментировал потерю отца.

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