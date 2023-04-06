Ротенберг о поражении СКА: наша задача — выиграть следующую игру

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина.

«Навязывали игру, не забили. Плохая реализация. В плей-офф главное — правильно реагировать на такие ситуации, у нас есть команда, есть резервы, готовимся к следующей игре. Наша задача — выиграть следующую игру. Для нас всё только начинается, мы чётко понимаем, что будем делать», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

Игра проходила в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 4:0.

В составе победителей в основное время отличились Константин Окулов (23-я минута), Владислав Каменев (39-я), Максим Соркин (55-я), Фредрик Классон (60-я).

Таким образом, счёт в серии стал 2-1. Следующий матч состоится 8 апреля в Москве.

Ранее «Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в третьем матче серии плей-офф КХЛ.