Овечкин: когда ты не выходишь в плей-офф, это довольно тяжело

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о непопадании своей команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Физически я чувствую то же самое, но морально, когда ты не выходишь в плей-офф, это довольно тяжело. Эти пять игр будут тяжёлыми психологически, потому что, по сути, мы будем играть впустую. В следующем году мы станем лучше», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

Команда после 77 матчей занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 77 очков.

Таким образом, «Вашингтон» не сыграет в плей-офф турнира впервые с 2014 года.

Ранее Уэйн Гретцки раскритиковал форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова за медленное исполнение буллитов.