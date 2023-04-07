Гол Воронкова и «сухарь» Билялова: «Ак Барс» обыграл «Авангард» в четвёртом матче полуфинала Кубка Гагарина

«Ак Барс» вырвал победу у «Авангарда» в концовке четвёртого матча финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ. Единственный гол за шесть минут до конца основного времени записал на свой счёт Дмитрий Воронков, протолкнувший шайбу в створ благодаря рикошету от щитка Василия Демченко. Наставник хозяев Михаил Кравец взял запрос на предмет нарушения правил, но судьи его не удовлетворили. Омичи же так и не сумели пробить совершившего 25 сейвов Тимура Билялова.

Четвёртый матч между «Ак Барсом» и «Авангардом» во многом становился определяющим в серии. Одержав невероятную победу в овертайме в предыдущей встрече, казанцы не только получили заряд положительных эмоций и уверенности в себе, но и снова вырвались вперёд в счёте. А в случае очередного выигрыша они могли остановиться в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина перед возвращением в домашние стены. Поэтому омичам необходимо было брать верх, чтобы не оказаться в практически безвыходном положении.

На руку гостям оказалось и возвращение в строй ключевого защитника Вячеслава Войнова, пропустившего последнюю игру из-за травмы. По информации СМИ, он не должен был выйти на лёд и в пятницу, но опытный хоккеист успел восстановиться. Что касается омичей, то они не произвели ни одной рокировки в составе, а в числе травмированных продолжает числиться лишь Станислав Галимов.

Стартовый период получился очень похожим на аналогичный отрезок второй игры. Хоккеисты «Авангарда» с первых минут продемонстрировали, что победа им нужнее, и устроили штурм чужих ворот. Они проводили одну быструю атаку за другой, ставя в тупик защитников соперника. Поначалу тем приходилось просто играть на отбой. Омичи же при потере сразу стремились вступить в отбор, чтобы не позволить казанцам организовать контрвыпад. В результате они провели в чужой зоне более пяти минут, тогда как гости — 04:10.

Однако забросить не удалось. И в первую очередь подопечные Зинэтулы Билялетдинова должны быть благодарны за это Тимуру Билялову. В непростой для команды миг он регулярно выручал партнёров и совершил шесть сейвов. Голкипер был надёжен на линии и старался сразу поймать шайбу, не позволяя играть на добивании.

Так, запомнился эпизод, когда Сергей Толчинский выкатился из-за ворот и едва не затолкал снаряд в ближний угол. Билялов успел переместить щиток, а первым на отскоке оказался одноклубник. Чуть позже Иван Телегин убежал вперёд по правому борту, получив блестящую передачу от Алексея Береглазова, но Тимур снова грамотно перекрыл створ и парировал выстрел плечом. А в некоторых эпизодах хозяевам откровенно не везло. Например, Корбан Найт чудом не замкнул отличный прострел Владимира Ткачёва на дальнюю штангу.

Ближе к сирене игроки «Ак Барса» постепенно пришли в себя и перевели игру в центр. Да и оппоненты сбавили скорость. Главное, что казанцы действовали максимально дисциплинированно и не получили ни одного удаления. Да и моменты у чужих ворот тоже стали возникать. Например, Артём Галимов оказался с шайбой прямо на пятаке, но не сумел пробить распластавшегося на льду Василия Демченко. А Александр Радулов опасно бросал со средней дистанции и немного не попал в левый угол.

Не успели команды вернуться в игру после перерыва, как состоялся первый неожиданный гол. Радулову спокойно позволили прорваться вперёд и бросить из левого круга. Демченко не сумел зафиксировать шайбу, и её добил в цель Дмитрий Воронков. Хозяева сделали запрос на предмет нарушения правил форвардом и оказались полностью правы. Посмотрев повтор эпизода, судьи установили, что нападающий врезался в голкипера, и отменили взятие ворот. Несмотря на это, Михаил Кравец остался недоволен. По его мнению, Воронкова следовало ещё и удалить на две минуты.

Омичи ответили на произошедшее новым штурмом и провели одну за другой серию опаснейших атак. Так, после потери Радулова опасно вылезал на пятак Фёдор Малыхин. А затем непробиваемый Билялов щитком парировал мощнейший выстрел Зията Пайгина.

Однако постепенно «Ак Барс» завладел преимуществом. Казанцы стали регулярно доводить шайбу до чужого пятака и резко прибавили в единоборствах. Они начали выигрывать большую часть подборов, что позволило запереть соперника в зоне. Появились и хорошие броски — во втором периоде гости нанесли их 12. Но всякий раз не хватало самой малости в завершающей стадии. Чего стоит эпизод, когда Кирилл Петров, казалось, наверняка бросал с пары метров, но Демченко отразил щелчок рукой, а затем ещё и справился с добиванием.

Складывалось ощущение, что гости вот-вот забьют, но они сами сделали оппоненту подарок. В концовке сначала Никита Дыняк получил две минуты за игру высоко поднятой клюшкой, а затем Артём Лукоянов — за подножку. Великолепно реализующие большинство омичи получили в своё распоряжение более минуты игры в формате 5×3.

Но они, как и в предыдущей встрече, крайне неудачно воспользовались таким шансом. Долгое время хозяева даже не могли расставиться в зоне и не создали толком ни одного момента, что вызвало свист со стороны местных болельщиков. Но и в полных составах «ястребы» владели преимуществом. Они совсем не хотели доводить дело до второго овертайма подряд. Казанцам приходилось мужественно обороняться, и в первые десять минут заключительного периода они даже не нанесли ни одного броска. Зато хоккеисты Билялетдинова самоотверженно бросались под шайбы и в общей сложности заблокировали два десятка щелчков за матч. Продолжал выручать и Билялов, в итоге совершивший 25 сейвов. Например, он спас после опасного броска Арсения Грицюка в ближнюю девятку с неудобной руки.

И когда казалось, что в основное время судьба матча точно не решится, казанцы отметились голом, абсолютно не вытекавшим из логики игры. Они крайне неудачно провели большинство, но, когда удалённый соперник вернулся на лёд, всё-таки забросили. Кирилл Петров из правого круга отдал пас на пятак Воронкову, а тот пропихнул шайбу в сетку с рикошетом от ноги Демченко.

Кравец снова взял запрос на предмет нарушения правил на вратаре, но на этот раз успеха не добился. Судьи довольно быстро разобрали эпизод и посчитали, что автор гола действовал чисто. Омичи же в наказание за нереализованный запрос ещё и остались в меньшинстве. Пусть реализовать большинство гостям вновь не удалось, они грамотно потянули время. Чтобы спастись, у «Авангарда» оставалось 3 минуты 45 секунд, но из команды будто выпустили воздух. За указанный отрезок она не создала ни одного реального шанса и лишь в конце расставилась в чужой зоне. Да и Демченко покинул ворота слишком поздно.

Таким образом, «Ак Барс» одержал важнейшую победу во встрече, которую вполне мог проиграть, и казанцам остаётся взять один матч для выхода в финал Кубка Гагарина. Теперь они имеют отличную возможность поставить точку в серии на родном стадионе уже 9 апреля.