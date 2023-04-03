Лукоянов: проигрывали «Авангарду» в движении, желании, во всём

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал поражение от «Авангарда» в во втором матче 1/2 финала плей-офф КХЛ (3:2).

«Получилась совсем другая игра в сравнении с первым матчем. Соперник тогда начал игру вяло, как мы сегодня. Проигрывали в движении, желании, во всём. Внутри команды разберёмся.

Вроде проиграли, но есть много положительных эмоций. Мы не бросили играть, старались, показывали, как нужно играть с таким соперником, чтобы побеждать», — приводит слова Лукоянова РИА Новости.

Счёт в серии стал 1-1. Следующая игра состоится 5 апреля в Омске.

Ранее главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о победе над «Ак Барсом».