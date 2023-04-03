Лукоянов: проигрывали «Авангарду» в движении, желании, во всём
«Получилась совсем другая игра в сравнении с первым матчем. Соперник тогда начал игру вяло, как мы сегодня. Проигрывали в движении, желании, во всём. Внутри команды разберёмся.
Вроде проиграли, но есть много положительных эмоций. Мы не бросили играть, старались, показывали, как нужно играть с таким соперником, чтобы побеждать», — приводит слова Лукоянова РИА Новости.
Счёт в серии стал 1-1. Следующая игра состоится 5 апреля в Омске.
Ранее главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о победе над «Ак Барсом».