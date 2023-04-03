Кравец — о победе над «Ак Барсом»: отступать было некуда

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Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец доволен игрой команды во втором матче 1/2 финала плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (3:2).
Кравец — о победе над «Ак Барсом»: отступать было некуда
  • РИА Новости

«После первого поражения у нас естественно других вариантов не было, отступать было некуда. Нужно было побеждать. Такую задачу поставили перед командой.

Хорошее движение показали, хорошая работа всех звеньев и принесла нам результат. Это победа всей команды», — приводит слова Кравеца «Спорт-Экспресс».

Счёт в серии стал 1-1. Следующая игра состоится 5 апреля в Омске.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от «Авангарда».

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