Кравец — о победе над «Ак Барсом»: отступать было некуда

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец доволен игрой команды во втором матче 1/2 финала плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (3:2).

«После первого поражения у нас естественно других вариантов не было, отступать было некуда. Нужно было побеждать. Такую задачу поставили перед командой.

Хорошее движение показали, хорошая работа всех звеньев и принесла нам результат. Это победа всей команды», — приводит слова Кравеца «Спорт-Экспресс».

Счёт в серии стал 1-1. Следующая игра состоится 5 апреля в Омске.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от «Авангарда».