Кравец — о победе над «Ак Барсом»: отступать было некуда
- РИА Новости
«После первого поражения у нас естественно других вариантов не было, отступать было некуда. Нужно было побеждать. Такую задачу поставили перед командой.
Хорошее движение показали, хорошая работа всех звеньев и принесла нам результат. Это победа всей команды», — приводит слова Кравеца «Спорт-Экспресс».
Счёт в серии стал 1-1. Следующая игра состоится 5 апреля в Омске.
Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от «Авангарда».