Билялетдинов объяснил, чего не хватило «Ак Барсу» для победы над «Авангардом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от «Авангарда» во втором матче 1/2 финала плей-офф КХЛ (2:3).

«Первый период не совсем удачный, разберёмся почему. В остальном создавали много моментов, но не забивали. Мы должны были прибавить в агрессии. Должны разобраться, почему сегодня сыграли так два периода. Мы сегодня мало использовали защитников, должны больше это делать», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Счёт в серии стал 1-1. Следующая игра состоится 5 апреля в Омске.

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