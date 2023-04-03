Билялетдинов объяснил, чего не хватило «Ак Барсу» для победы над «Авангардом»
- РИА Новости
«Первый период не совсем удачный, разберёмся почему. В остальном создавали много моментов, но не забивали. Мы должны были прибавить в агрессии. Должны разобраться, почему сегодня сыграли так два периода. Мы сегодня мало использовали защитников, должны больше это делать», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».
Счёт в серии стал 1-1. Следующая игра состоится 5 апреля в Омске.
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